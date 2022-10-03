Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emekli zammında 3 aylık oran netleşti! 2023 Ocak emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Ocak zammı ile birlikte asgari ücret, memur ve emekli maaşlarında artış uygulanacak. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %42,35 oranında emekli zammı yapılmıştı. Eylül ayı TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 olarak açıklanırken emekli zammı için de 3 aylık oran netleşmiş oldu. İşte, 2023 emekli zammı ile en düşük emekli maaşı hakkında merak edilenler...

ABONE OL
  • Emekli zammında 3 aylık oran netleşti! 2023 Ocak emekli zammı ile emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

    Emekli zammı ile 2023 emekli maaşları, 6 aylık enflasyon rakamları ile birlikte netlik kazanacak. Temmuz ayında 2,37, Ağustos ayında % 1,46 oranında açıklanan enflasyon rakamları Eylül ayı için bir önceki aya oranla yüzde 3,08 olarak hesaplandı. TÜİK'in açıklamasının ardından 3 aylık zam oranı da netlik kazandı. İşte, SSK ve Bağ-Kur 2023 emekli zammı detayları...
  • Emekli zammında 3 aylık oran netleşti! 2023 Ocak emekli zammı ile emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

    3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ!

    Temmuz ayında emekli maaşlarına uygulanan %42,35'lik zammın üzerinden 3 ay geçti. Temmuz ayı enflasyonu %2,37, Ağustos ayı enflasyonu ise yüzde 1,46 olarak açıklandı. Eylül ayı enflasyon rakamları ise bir önceki aya göre 3,08 oranında gerçekleşti.
  • Emekli zammında 3 aylık oran netleşti! 2023 Ocak emekli zammı ile emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

    "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız."
  • Emekli zammında 3 aylık oran netleşti! 2023 Ocak emekli zammı ile emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 133 ORANINDA ARTTI!

    2021 yılı Aralık ayında 1.500 TL olan en düşük emekli maaşı 2022 Ocak ayında 2.500 TL'ye yükselmişti. Temmuz ayında uygulanan %42,35 oranındaki emekli zammı ile en düşük emekli maaşı 3 bin 500 liraya yükseltildi. 2023 Ocak zam döneminde yeniden belirlenecek olan emekli maaşlarına bugüne kadar yüzde 133 oranında artış uygulanmış oldu.
  • Emekli zammında 3 aylık oran netleşti! 2023 Ocak emekli zammı ile emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

    6 AYLIK ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK!

    Emekli zammı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ocak ayında Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. 
  • Emekli zammında 3 aylık oran netleşti! 2023 Ocak emekli zammı ile emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

    2023 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Haziran ayında yapılan zam sonrasında; Temmuz ayının Haziran ayına göre ve Ağustos ayının Temmuz ayına göre enflasyon farkları toplandığında enflasyondaki 3,83 artış TÜİK tarafından tespit edilmiş oldu. Eylül ayı enflasyon oranı bie önceki aya göre 3,08 oranında artış gösterirken 3 aylık enflasyon oranı da netleşmiş oldu. 3 aylık enflasyona toplamı  yüzde 7,06 oldu.

    Kalan ayların bir önceki aylara göre enflasyon farklarının da toplanıp 7,06'ya eklenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş olacak. Diğer 3 ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte enflasyon farkı ortaya çıkacak.
  • Emekli zammında 3 aylık oran netleşti! 2023 Ocak emekli zammı ile emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    2022 yılı ilk 6 aylık enflasyon farkına göre memura 41,69 ve emekliye yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. Gerçekleşecek olan enflasyonun yüzde 15 oranında olması durumunda emeklilerin en az yüzde 15'lik zam alacağı tahmin ediliyor.
  • Emekli zammında 3 aylık oran netleşti! 2023 Ocak emekli zammı ile emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

    Buna göre; yüzde 15 oranındaki enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşının 3 bin 500 TL'den 4.025 TL'ye yükselmesi bekleniyor. 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.