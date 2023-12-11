Emekli zammında güncel son durum: 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda emeklilere yüzde kaç zam yapılacak? - Merak Edilenler Haberleri

Emekli zammında güncel son durum: 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda emeklilere yüzde kaç zam yapılacak? - Merak Edilenler Haberleri

Yılın son günlerinde milyonlarca vatandaş emekli zammı için araştırma yapmaya başladı. TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasıyla emekli zammı şekillenecek. Enflasyon oranının belli olmasıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının zam oranları da kesinleşecek. Peki, 2024 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak, emeklilere yüzde kaç zam gelecek? İşte, emekli zammına dair tüm detaylar...

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EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ORAN NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.28, 11 aylık enflasyonu yüzde 60.09, yıllık enflasyonu da yüzde 61.98 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 35.24 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için beş aylık dönemde yüzde 35.24 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.

Her ne kadar 6 aylık enflasyon verileri açıklanmasa da 5 aylık enflasyon verileri ışığında emekli maaş zammı tahminleri yapıldı. Net emekli maaş zammı oranı ise bir ay sonra Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte belli olacak.