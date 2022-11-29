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4 AYLIK ENFLASYON ARTIŞ ORANI NETLEŞTİ!
4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucunda, memur ve memur emeklileri için yüzde 10.45 enflasyon artış oranı netleşmiş oldu.
İşte Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı aylık enflasyon farkı oranları:
TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim) 10-2022 85.51 3.54 09-2022 83.45 3.08 08-2022 80.21 1.46 07-2022 79.60 2.37
Kasım ve Aralık ayı zam farklarının netleşmesiyle birlikte emekli maaş zamları da belli olmuş olacak. Bununla birlikte haziran ayı sonrası 4 ayın farkları toplandığında yüzde 10.45'lik zam netleşmiş oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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