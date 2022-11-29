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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ocak 2023 emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayına kısa bir süre kala emekli zammı sorgulamaları hız kazandı. 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek zamlarda 4 aylık oran netleşti. Binlerce SSK ve Bağ-Kur emeklisini yakından ilgilendiren emekli zammında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından refah payı sinyali verildi. İşte detaylar...

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  • EMEKLİ ZAMMINDA oran netleşiyor! 2023 ocak emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı sinyali!

    Ara zam sonrasında Ocak ayına yaklaşılmasıyla yeniden gündeme gelen emekli zammında son dakika gelişmelerini sizler için haberimizde derledik. TÜİK tarafından ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla gözler emekli maaşı zam oranı hesaplamalarına çevrildi. Peki, 2023 ocak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler...
  • EMEKLİ ZAMMINDA oran netleşiyor! 2023 ocak emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı sinyali!

    4 AYLIK ENFLASYON ARTIŞ ORANI NETLEŞTİ!

    4 aylık enflasyon rakamlarının hesaplaması sonucunda, memur ve memur emeklileri için yüzde 10.45 enflasyon artış oranı netleşmiş oldu. 

    İşte Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim ayı aylık enflasyon farkı oranları:

      TÜFE (Yıllık % Değişim) TÜFE (Aylık % Değişim)
    10-2022 85.51 3.54
    09-2022 83.45 3.08
    08-2022 80.21 1.46
    07-2022 79.60 2.37

    Kasım ve Aralık ayı zam farklarının netleşmesiyle birlikte emekli maaş zamları da belli olmuş olacak. Bununla birlikte haziran ayı sonrası 4 ayın farkları toplandığında yüzde 10.45'lik zam netleşmiş oldu.
  • EMEKLİ ZAMMINDA oran netleşiyor! 2023 ocak emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı sinyali!

    YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 65.2

    Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı itibarıyla tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yıllık yüzde 85.51, on aylık dönemde ise yüzde 57.80 oranında arttığını açıkladı. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda ise 2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65.2 olarak belirlendi.
  • EMEKLİ ZAMMINDA oran netleşiyor! 2023 ocak emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı sinyali!

     

    Enflasyon geçen yılın kasım ayında yüzde 3.51, aralık ayında da yüzde 13.58 olarak gerçekleştiği için, ekim ayında yüzde 85.51 olarak açıklanan yıllık enflasyonun, baz etkisinden dolayı aralık ayında daha düşük çıkması bekleniyor. Şayet kasım ve aralık ayı enflasyonları geçen yılın aynı aylarındaki gibi çıkarsa bu durumda yıllık enflasyon yüzde 85.52 olacak.
  • EMEKLİ ZAMMINDA oran netleşiyor! 2023 ocak emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı sinyali!

    REFAH PAYI GÜNDEMDE

    Son bir yıldaki yüksek enflasyonun emekli aylığı ve memur maaşlarında yarattığı tahribatın telafi edilmesi için beklentiler bir süredir dile getiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hükümette bu yönde çalışma yapıldığı bilgileri kulislere yansımaya başladı. Bu amaçla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yeni yılda yüzde 5-10 oranında refah artışı yapılması bekleniyor.
  • EMEKLİ ZAMMINDA oran netleşiyor! 2023 ocak emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı sinyali!

    EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE OLACAK?

    Geçen yıl 1500 lira olan en düşük emekli aylığı bu yılın başında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında da 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.

    2000 sonrası SSK’lılar ile BAĞ-Kur’luların normal emekli aylıkları şu an 2.041 TL ile 2.399 TL arasında bulunuyor. Bu aylıklar ocak ayında öncelikle 6 aylık enflasyon oranında artırılacak. Bu artış sonucunda aylığı 3 bin 500 TL’nin altında kalanlara aradaki fark hazine tarafından ödenecek.
  • EMEKLİ ZAMMINDA oran netleşiyor! 2023 ocak emekli zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağkur emeklilerine refah payı sinyali!

    2000 öncesi emekli olan SSK’lıların en düşük aylığı ise normalde 3 bin 293 seviyesinde bulunuyor ama 3 bin 500 TL aylık ödeniyor. Ocak ayında bu kişilerin emekli aylığı en düşük enflasyon senaryosunda bile 3 bin 500 TL’yi aşacağı için gelecek yılın ilk yarısında kendi çalışmalarından dolayı hak ettikleri normal emekli aylığını alacaklar.

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