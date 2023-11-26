Emekli zammında oran netleşiyor: yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,23! İşte 2024 Ocak SSK, Bağ-kur emekli maaşı zam oranı tahminleri
2024 Ocak emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri 16 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Merkez Bankası tarafından yayınlanan Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi 67,23 oldu. Yılda iki kez yapılan emekli zammında 4 aylık oran şimdiden yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Kasım ve Aralık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte emekli zammı oranı da netleşmiş olacak. İşte 2024 Ocak emekli zammı tahminlerinde son durum...
SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplamaları milyonlarca vatandaş tarafından takip ediliyor. Temmuz ayında yüzde 25 oranında uygulanan zammın ardından 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. 2024 Ocak emekli maaş zammı 6 aylık enflasyon farkına göre yeniden belirlenecek. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon farkı şimdiden yüzde 29.41 oldu. Merkez Bankası Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67,23 oldu. Kasım ve Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SSK, Bağ-Kur emekli aylığında 6 aylık enflasyon farkı ile Ocak ayı emekli zammı oranı da netleşecek. İşte 2024 Ocak en düşük emekli maaş zammına ilişkin son dakika gelişmeleri...
CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİLERİ ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz haftalarda Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammı açıklaması:
Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile paylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları resmiyet kazanmamakla birlikte en düşük emekli maaşının yükseltilme ihtimali olarak değerlendirildi. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yasal düzenlemeyle ilgili resmi adım atılması halinde sizlerle paylaşacağız.
EMEKLİLERİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ!
Geçtiğimiz günlerde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'ne katılımı ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"Asgari ücrete Cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık. Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz, emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık.
Aldığımız tedbirlerle, yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Asgari ücret konusunun kendi takvimi var, biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.
"GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli zammına ilişkin olarak "Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu üzere 12,2 milyon emeklimizi kapsayan 5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık. İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız. Ben buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum" açıklamasında bulundu.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞTİ!
YILSONU ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2023 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayınladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu.
EMEKLİ ZAMMINDA 4 AYLIK ORAN NETLEŞTİ!
Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 61.36'ya geriledi. Aylık enflasyon ise eylüldeki yüzde 4.75'lik seviyesinden yüzde 3.43'e geriledi.
Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için dört aylık dönemde yüzde 29.41 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.
5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ HESAPLARA YATTI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay, Cumhuriyet'in 100.yılına özel olarak çalışmayan emeklilere bir sefere mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağını duyurmuştu. Çalışmayan emeklilerin 5000 TL ikramiye ödemeleri gerçekleşti. SGK, Kasım ayının 15'inden önce 12,2 milyon çalışmayan emeklilere 60 milyar TL'nin üzerinde ödeme yaptı.
EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI İÇİN SON İKİ AY!
2024 yılı Ocak ayı emekli maaş zammı oranı son 6 aylık enflasyon farkı oranına göre belirlenecek. Memur emekli maaşları ise toplu sözleşme koşullarına göre Ocak ayında yüzde 15, Temmuz ayında yüzde 10 oranında artırılacak ve enflasyon farkları ayrıca ilave edilecek. Her ne kadar 6 aylık enflasyon verileri açıklanmasa da 4 aylık enflasyon verileri ışığında emekli maaş zammı tahminleri yapıldı. Net emekli maaş zammı oranı ise yaklaşık iki ay sonra Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte şekillenecek.
2024 OCAK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 19.77 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR ile emekli memur aylıkları yüzde 25 oranında artırıldı. Memur maaşlarına ise enflasyon ve toplu sözleşme farkından oluşan yüzde 17.55’lik zammın üzerine 8.077 TL seyyanen zam yapıldı.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın tahmin ettiği gibi yüzde 65 düzeyinde gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında enflasyon farkı kadar zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak.
Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına paralel yüzde 68.01 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 40.28, memur ve emekli memur maaşlarına yüzde 52.19 oranında zam yapılacak.
Memur ve emekli memur maaşlarına ocak ayında yapılacak zammın yüzde 15’i toplu sözleşme zammından, kalanı ise enflasyon farkından oluşacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce yaptığı çeşitli açıklamalarda, emekli aylıklarına ilave zam için talimat verdiğini söyledi. Emeklilere ilave zamma ilişkin bir kanun değişikliği yapılması durumunda enflasyon farkının üzerine refah zammı yapılmış olacak.
DÖRT AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında tüketici fiyatlarına göre aylık enflasyonu yüzde 3.43, on aylık enflasyonu yüzde 55, yıllık enflasyonu da yüzde 61.36 olarak açıkladı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. Bu durumda SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları için dört aylık dönemde yüzde 29.41 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı.
Kasım ve Aralık aylarının enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurun alacağı 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
2023 yılında yüzde 114'ün üzerinde artışla 3 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşının 10 bin lirayı geçmesi bekleniyor.
En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lirada sınırlayan yasal düzelme gereği, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından en düşük 7 bin 500 lirada sınırlı kalmış olacak.
Ancak yeni bir yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle enflasyon oranından bağımsız olarak en düşük emekli maaşı artmış olacak.
Hali hazırda emekli kök maaşı 6 bin 600'ün üzerinde olanlar ise en az yüzde 38 enflasyon artış oranı tahminin gerçekleşmesi halinde yasal düzenleme olmasada maaşları enflasyon oranına göre 7 bin 500 lirayı aştığı için en düşük emekli maaşının üzerinde maaş almış olacaklar.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR ARTACAK?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi şu şekilde; Yılsonuna kadar bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında sadece 2023’ün temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artacak.
2023 yılı enflasyonu yüzde 62 olursa temmuz – aralık dönemindeki enflasyon yüzde 35.25 olacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da bu oranda artacak.
Ancak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma çerçevesinde kanun değişikliği yapılarak 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yönelik bu ilave artışın ocak ayında yürürlüğe girecek şekilde hayata geçirileceği tahmin ediliyor.
En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası’nın ikinci altı aylık enflasyon tahmini yüzde 31.92 seviyesini buldu. Bu kapsamda en düşük emekli maaşına yüzde 40-45'ler seviyesinde zam gelebileceği tahminler arasında.