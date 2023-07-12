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        Emekli maaşına ek zam gelecek mi, seyyanen zam yapılacak mı?

        Emekli Temmuz zammında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Emekli maaşına 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı dahil edildiğinde yüzde 25 zam yapılmıştı. Yapılan zamlar sonrasında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde seyyanen (ek) zam beklentisi oluştu. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL alan emeklilerin maaşında artış yapılmayacağı belirtildi. Peki, "Emekli maaşına ek zam gelecek mi, seyyanen zam yapılacak mı?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 23:10
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        Emekli maaş zamlarının belirlenmesinin ardından, SSK ve Bağ-Kur'lular memur zammında olduğu gibi emekli maaşlarına seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi Temmuz emekli maaşına 6 aylık enflasyon farkı ve refah payı ile yüzde 25 zam yapılmıştı. Peki, "Emekli zammında son durum! Emekli maaşına ek zam gelecek mi, seyyanen zam yapılacak mı?" İşte detaylar...

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        EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

        TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen en düşük memur maaşını 22 bin 17 TL'ye çıkaran, emekli aylıklarında yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Komisyon'da kabul edildi.

         

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        Buna göre; Emekli maaşlarına temmuz ayından itibaren yüzde 25 zam yapılacak.

        Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam verilecek. Yüzde 25 zamdan 2023 yılından önce ve 2023 Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler yararlanabilecek.

         

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        BAHÇELİ'DEN EMEKLİ MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM ÇAĞRISI

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

        Ekonomiye ilişkin mesajlar veren Bahçeli, emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik artış ile ilgili yeni bir teklifi gündeme getirdi.

        Bahçeli, "Sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimizi yapılan yüzde 25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır." dedi ve emeklilere seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi.

         

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        "8 BİN 77 LİRA SEYYANEN ARTIŞ EMEKLİ MAAŞLARINA YANSITILMALI"

        Bahçeli, "Açık ve samimi teklifimiz şudur; 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir." dedi.

         

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ŞUAN NE KADAR?

        TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarında da ek olarak iyileştirme yapılacağını açıkladı. Emeklilere uygulanacak refah payı Meclis'te görüşülen torba yasaya dahil edildi.

        Buna göre SSK ve Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam alacak.

        Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak.

         

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        Temmuz ayındaki yüzde 25'lik zam kök maaşlara uygulanacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

        2023'ün ocak ayında 5 bin 517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7 bin 500 liraya yükselmişti.

         

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        TBMM GENEL KURULU'NA GELMESİ BEKLENİYOR

        Memur ve emekliye zam öngören kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin, bugün Genel Kurul'a gelmesi planlanıyor.

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