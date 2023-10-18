EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM: Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! En düşük emekli maaşı 2024 Ocak'ta ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMINDA SON DURUM: Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde! En düşük emekli maaşı 2024 Ocak'ta ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. 6 aylık enflasyon verisi ile netlik kazanan emekli maaşlarında ise 3 aylık enflasyon farkı açıklandı. Yeni verilerin ardından emeklinin 3 ayda alacağı zam oranı belli oldu. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ile 2024 ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

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EMEKLİ ZAMMI İÇİN KRİTİK ORAN NETLEŞTİ: 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak açıklandı.

Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09, Eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Emeklilerin, sadece bu 3 ayda alacakları zam oranı yüzde 25,11 oldu. Ancak bu zam Ocak ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor.