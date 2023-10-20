Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.622,90 %-1,88
        DOLAR 28,0215 %0,19
        EURO 29,7026 %0,16
        ALTIN 1.786,99 %0,67
        FAİZ 24,16 %-0,25
        GÜMÜŞ GRAM 20,94 %0,95
        BITCOIN 29.703,00 %3,39
        GBP/TRY 33,9941 %-0,33
        EUR/USD 1,0587 %0,05
        BRENT 93,59 %1,31
        ÇEYREK ALTIN 2.921,73 %0,67
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli zammında son tahminler netleşiyor! SSK ve Bağ-Kur 2024 emekli maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli zammında son tahminler netleşiyor! Emekli maaş zammı ne kadar olacak?

        Emekli maaş zammı tahminleri enflasyon tahminlerinin belli olmasıyla birlikte netleşmeye başladı. Peki, en düşük emekli maaşı ve 2024 Ocak ayı emekli zammı ne kadar olacak? Merak edenler için son tahminler ışığında zam tahminlerini ve en düşük maaş tahminini hesapladık. İşte emekli maaş zammıyla ilgili merak edilen detaylar...

        Mehmet Kerem Hançer
        mhancer@haberturk.com
        Giriş: 20.10.2023 - 12:01 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emekli maaş zammında son tahminler netleşiyor. Bilindiği üzere emeklilere 6 ayda bir defa enflasyon artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Peki, Bağ-ur ve SSK emekli maaşlarına 2024 Ocak ayında ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı en kadar, kaç TL olacak? İşte merak edilen detaylar...

        2

        2024 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Vedat Işıkhan, "SSK, Bağ-Kur yüzde 38'e yakın, kamu görevlileri ve emeklilerimiz yüzde 50’ye yakın bir artış olacağını öngörebiliyoruz" dedi. Bu tahmine göre 6 aylık artış oranı tahmini yüzde 38 civarında kaydedilecek.

        Hali hazırda en düşük emekli kök maaşı Ağustos ayında açıklanan 6 aylık enflasyon artış oranı doğrultusunda 4 bin 324 lira oldu.

        Kök maaşa yüzde 38 oranında zam yapılması halinde en düşük kök emekli maaşı 5 bin 967 lira olacak.

        3

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        En düşük emekli maaşını 7 bin 500 lirada sınırlayan yasal düzelme gereği, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından en düşük 7 bin 500 lirada sınırlı kalmış olacak.

        Ancak yeni bir yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşının yükseltilmesiyle enflasyon oranından bağımsız olarak en düşük emekli maaşı artmış olacak.

        Hali hazırda emekli kök maaşı 6 bin 600'ün üzerinde olanlar ise en az yüzde 38 enflasyon artış oranı tahminin gerçekleşmesi halinde yasal düzenleme olmasada maaşları enflasyon oranına göre 7 bin 500 lirayı aştığı için en düşük emekli maaşının üzerinde maaş almış olacaklar.

        4

        CUMHURBAŞKANI'NDAN EMEKLİLERİ ÜMİTLENDİREN AÇIKLAMA

        Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli zammı açıklaması:

        Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirip her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe ortaya çıkacak kaynağı milletimizin her kesimi ile p aylaşma ilkemizi doğalgazdan, emekli maaşlarına kadar hayata geçirmeyi sürdüreceğiz.

        5

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları resmiyet kazanmamakla birlikte en düşük emekli maaşının yükseltilme ihtimali olarak değerlendirildi. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi için yasal düzenlemeyle ilgili resmi adım atılması halinde sizlerle paylaşacağız.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Bakan Şimşek 4 trilyon Euro'luk fonlarla görüştü
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        Suudi Prens hem Hamas'ı hem İsrail'i kınadı
        11 gözaltı! 3 ilde sahte kanser ilacı operasyonu
        11 gözaltı! 3 ilde sahte kanser ilacı operasyonu
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        Derbinin 11'leri netleşiyor!
        İSKİ'den kritik uyarı! Baraj doluluk oranı düşüyor!
        İSKİ'den kritik uyarı! Baraj doluluk oranı düşüyor!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Boey'in kafasını karıştıran teklif
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        "Vahiy geldi" deyip karısını öldüren caninin cezası onandı!
        "Vahiy geldi" deyip karısını öldüren caninin cezası onandı!
        Ortalama seyahat harcaması yüzde 72 arttı
        Ortalama seyahat harcaması yüzde 72 arttı
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı