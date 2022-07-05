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Emekliler müjde: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeniyor!

Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ödemeleri bugün itibariyle ödenmeye başlandı. Ancak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını farklı günlerde alacaklar. Peki, Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

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  • Emekliler müjde: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeniyor! SSK, Bağ-Kur Emekli Sandığı ödeme tarihleri

    Emekliler bugünden itibaren Kurban Bayramı ikramiyelerini almaya başladılar. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri farklı tarihlerde maaşlarını alacaklar. Peki, Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte SSK ve Bağ-Kur Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...
  • Emekliler müjde: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeniyor! SSK, Bağ-Kur Emekli Sandığı ödeme tarihleri

    EMEKLİ KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Son olarak Ramazan Bayramı'nda da emekli ikramiyeleri bin 100 lira olarak ödendi. Bu bayramda emekli ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama henüz gelmedi. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.
  • Emekliler müjde: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeniyor! SSK, Bağ-Kur Emekli Sandığı ödeme tarihleri

    KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? 

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2022 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyeleri 2 Temmuz'dan itibaren yatmaya başladı.
  • Emekliler müjde: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeniyor! SSK, Bağ-Kur Emekli Sandığı ödeme tarihleri

    KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

    4A SSK: 5 - 6 Temmuz 2022

    4B BAĞKUR:  7 Temmuz 2022

    4C EMEKLİ SANDIĞI:  2 Temmuz 2022 - 5 Temmuz 2022
  • Emekliler müjde: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeniyor! SSK, Bağ-Kur Emekli Sandığı ödeme tarihleri

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

    Yaşlılık aylığı,

    Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı,

    Gaziler,

    Muharip gaziler,

    Şehit yakınları,

    Güvenlik korucuları,

    Vazife malullüğü aylığı,

    Malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile,

    Şampiyon sporcular ve

    Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri emekli bayram ikramiyesi alabilir.
  • Emekliler müjde: Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeniyor! SSK, Bağ-Kur Emekli Sandığı ödeme tarihleri

    KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? 

    2022 yılında Kurban Bayramı'nın 1. günü 9 Temmuz 2022 tarihinde idrak edilecekken, 12 Temmuz ise bayramın son günü olacak.

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