En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından milyonlarca SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklisinin gözü refah payına çevrildi. 1 milyon EYT'linin ilk maaşını aldığını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşını alanların toplu alacağını açıkladı. 6 ayda bir memurlar ve emeklilerin ücretleriyle ilgili düzenleme yaptıklarını bildiren Bakan Bilgin hepsini kapsayan düzenlemeyi Temmuz'da yapacaklarını ifade etti. Bakan Bilgin toplamda 15 milyon emekliyi kapsayan emeklilere refah payı düzenlemesine ilişkin olarak ise müjdeli haberi verdi. İşte 2023 emeklilere refah payı düzenlemesinde son durum...