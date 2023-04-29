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Emekliler refah payı alacak mı, ne kadar? Bakan Bilgin müjdeyi verdi!

Emeklilere refah payı, en düşük emekli maaşına yapılan 2 bin liralık zammın ardından gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den 6 milyon emekliyi ilgilendiren müjdeli haber geldi. Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin emeklilere refah payı ödemesi yapılacağını ifade etti. İşte 2023 emeklilere refah payı düzenlemesine ilişkin detaylar...

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  • Emekliler refah payı alacak mı? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar, kaç TL?

    En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından milyonlarca SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklisinin gözü refah payına çevrildi. 1 milyon EYT'linin ilk maaşını aldığını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşını alanların toplu alacağını açıkladı. 6 ayda bir memurlar ve emeklilerin ücretleriyle ilgili düzenleme yaptıklarını bildiren Bakan Bilgin hepsini kapsayan düzenlemeyi Temmuz'da yapacaklarını ifade etti. Bakan Bilgin toplamda 15 milyon emekliyi kapsayan emeklilere refah payı düzenlemesine ilişkin olarak ise müjdeli haberi verdi. İşte 2023 emeklilere refah payı düzenlemesinde son durum... 
  • Emekliler refah payı alacak mı? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar, kaç TL?

    BAKAN BİLGİN'DEN REFAH PAYI AÇIKLAMASI!

    Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6 milyon emekliyi yakından ilgilendiren düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bahsetti. Emeklilerle ilgili çalışmaları benden istedi." ifadelerini kullandı. 
  • Emekliler refah payı alacak mı? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar, kaç TL?

    "TEMMUZ'DA HEPSİNİ KAPSAYAN DÜZENLEMELER YAPACAĞIZ"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan düzenlemeler yapacağız." dedi.
  • Emekliler refah payı alacak mı? Bakan Bilgin açıkladı! 2023 SSK, Bağ-Kur emeklileri ne kadar, kaç TL?

    "7 BİN 500 TL ÜZERİNDEN MAAŞ ALAN EMEKLİLERE REFAH PAYI MÜJDESİ"

    Emeklilere refah payı verileceğinin altını çizen Bakan Bilgin; "Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verilecek." ifadelerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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