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Emeklilerden 'intibak düzenlemesi' talebi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesinin yapılmasını istedi

Emeklilerden 'intibak düzenlemesi' talebi
Emeklilerden 'intibak düzenlemesi' talebi
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AA

TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin büyük kısmının aylıklara yapılan artışların küçümsenmeyecek nitelikte olduğunu düşündüğünü, ancak harcama kalemlerindeki yüksek oranlı artışların alım gücünü sınırlandırdığını belirtti.

Emeklilerin fiyat artışlarından rahatsız olduğunu vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Emeklilerimiz, 'aslında bu yüksek oranlı zamlar olmasa, aylıklarımızın düzeyi bizleri memnun ederdi. Keşke bir önceki yılın aylığını alıyor olsaydık ama temel tüketim malzemelerinin fiyatları bu kadar artmamış olsaydı. Geçtiğimiz yıl alım gücümüz daha yüksekti' diyor. Diğer taraftan, kamu çalışanları için yapılan ve emeklilerine de yansıyan ek gösterge düzenlemeleri, bizleri memur emeklilerimizin durumları hakkında mutlu etmiştir. Çalışma yaşamının içinden gelen Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin'in son açıklamaları, EYT mağdurlarının da yüzünü güldürmüştür. Ayrıca asgari ücrete, hiçbir dönemde olmadığı kadar yüksek oranlı yapılan artışlar da memnuniyet verici gelişmeler arasındadır."

'EN BÜYÜK BEKLENTİMİZ'

Kazım Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesiyle ilgili bir müjde beklediklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"2000 yılı öncesi emeklileri için yapılan intibak düzenlemesinin, 2000 yılı sonrası emekli olanlar için yapılmasının zamanı gelmiştir. En düşük emekli aylığının asgari yaşam standardına kavuşturulmasını sağlayacak, eski ile yeni arasındaki adaletsizliği giderecek, taban aylıklarla tavan aylıklar arasında giderek açılan makası daraltacak bir intibak düzenlemesi en büyük beklentimizdir. Milyonlarca emeklimiz bu umut içerisindedir ve gelecek müjdeli haberi beklemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Sayın Bakan'ımızın bu kronikleşmiş sorunu da çözerek, emeklilerimizin hayır dualarını alacağı günü ümitle bekliyoruz."

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