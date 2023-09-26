Haberler Gündem Emeklilere 29 Ekim 100. yıl 3. ikramiyesi verilecek mi? Emeklilere 5000 TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emeklilere 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının emeklilere 3. ikramiye hazırlığında olduğu iddia edildi. Cumhuriyetin 100. yılına özel 5000 TL olarak emeklilere 3. ikramiye ödemesi yapılacağı sosyal medyada yer alıyor. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiyelere 100.yıl ikramiyesinin de eklenmesi bekleniyor. İşte 2023 emeklilere 5000 TL Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin detaylar... Habertürk Giriş: 26.09.2023 - 19:03 Güncelleme: 26.09.2023 - 19:03 facebook

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Emeklilere 5000 TL 100.yıl Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi gündemdeki yerini koruyor. 29 Ekim 2023 tarihinde Cumhuriyetin 100. yılı kutlanacak. Normal şartlarda emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda tek sefere mahsus olmak üzere bayram ikramiyesi ödeniyor. Cumhuriyetin 100. yılına özel emeklilere 5 bin TL 3. ikramiye ödemesi yapılacağı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından gözler "Emeklilere 29 Ekim 100. yıl ikramiyesi verilecek mi?" sorusuna çevrildi. İşte emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ödemesine ilişkin merak edilenler...

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CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ GÜNDEMDE Yaklaşık 16 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları özellikle sosyal medyada konuşuluyor.