Emeklilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Sorusu yanıt buldu. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Sosyal Güvenlik Kurumu milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği konuyla ilgili açıklamayı yaptı.

BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ? 2019

Her sene olduğu gibi bu yıl da emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi ön görülüyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, emekliklere bayram ikramiyesi konusunda tüm soru işaretlerine nokta koymak için bir kılavuz hazırladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenecek bayram ikramiyesi tutarı 1.000'er TL'dir. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİYOR?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.