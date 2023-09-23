Haberler Gündem Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? 5.000 TL emekli bayram ikramiyesinde son durum nedir ve ne zaman verilecek?

Emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Milyonlarca emekli 100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında araştırma yapıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden Cumhuriyetin 100. yılında ikramiye ödenmesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili çalışma yaptığı öğrenilirken ikramiyenin en az 5 bin TL olması bekleniyor. İşte ayrıntılar... Habertürk Giriş: 23.09.2023 - 16:26 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:26 facebook

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Bu sene Kurban ve Ramazan Bayramı olarak yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinin yanında Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir kereye mahsus olmak üzere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verileceği gündeme geldi. Konuyla ilgili merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında son durum...

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CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ GÜNDEMDE Yaklaşık 16 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları özellikle sosyal medyada konuşuluyor.