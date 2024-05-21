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        Haberler Bilgi Ekonomi Emeklilere yüzde 15 indirim nerelerde uygulanacak? Emekliye yüzde 15 indirim detayları nelerdir, ne zaman başlıyor?

        Emeklilere yüzde 15 indirim nerelerde uygulanacak? Emekliye yüzde 15 indirim ne zaman başlıyor?

        Emeklilere yüzde 15 indirime yönelik çalışmanın detayları belli oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan karar bugünden (21 Mayıs 2024) itibaren yürürlükte. Haberleşme, ulaşım, konaklamaya kadar birçok anlaşma emekliler için hayata geçirilecek. Peki emeklilere yüzde 15 indirim nerelerde uygulanacak? Emekliye yüzde 15 indirim ne zaman başlıyor? İşte emekliye destek paketinde yer alan detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 12:59 Güncelleme: 21.05.2024 - 13:02
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        Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre emeklilere yüzde 15 indirim dönemi başlıyor. İndirimden emekli aylığı almakta olanların yanı sıra ölüm aylığı alanlardan sadece dul aylığı alanlar ile anne, baba sıfatıyla gelir ve aylık almakta olanlar yararlanacak. Peki, emekliler yüzde 15 indirimi nerelerde kullanılacak, hangi tesislerde indirim var?

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        EMEKLİLERE KAMUYA AİT SOSYAL TESİSLERDE İNDİRİM

        Emeklilere kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim uygulanacak. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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        EMEKLİLERE YÜZDE 15 İNDİRİM NERELERDE UYGULANACAK?

        Karar uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alan emeklilere kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane, öğretmenevi ve diğer sosyal tesislerde 31 Aralık 2024 tarihine kadar yüzde 15 oranında indirim uygulanacak.

        İndirim uygulaması bugünden itibaren başlayacak. İndirimden emekli aylığı almakta olanların yanı sıra ölüm aylığı alanlardan sadece dul aylığı alanlar ile anne, baba sıfatıyla gelir ve aylık almakta olanlar yararlanacak.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen hafta yaptığı açıklamada;

        Emeklilere yaz aylarında bir ay boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarda ücretsiz konaklama,

        Kamuya ait sosyal tesislerde yüzde 15 indirim,

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        PTTCell'den emeklilere özel paket, PTT Kargo'da indirim,

        TCDD'ye bağlı trenlerde yüzde 10 oranında indirim gibi destekler sağlanacağını söyledi.

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