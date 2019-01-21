Emeklilerin yapabileceği ek işler nelerdir?

İnsanlar uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli olduklarında kendilerini boşlukta hissedebilirler. Bu sebeple de emekli olan çoğu kişi emeklilik sonrasında çeşitli işlerde çalışır. Aynı zamanda emekli olmasına rağmen ailesinin geçimini karşılamaya emekli maaşı yetmeyen kişiler de emeklilik sonrasında çalışırlar. Emekli olduktan sonra çalışmak kişileri psikolojik olarak güçlü tutar. İnsanların çoğu emekli olduklarında yaşlandıklarını ve artık bir işe yaramayacaklarını düşünürler. Bu anlamda emekli olduktan sonra çok fazla yorucu olmayan işlerde çalışmak kişilere fayda sağlar. Piyasada da emekliler için iş fırsatları oldukça fazladır. Bu sayede emekli olan kişiler kolayca iş bulabilir.

EMEKLİLER HER İŞİ YAPABİLİR Mİ?

Emekli olan kişiler kendi isteklerine ve yeteneklerine uygun işleri yapabilirler. Ancak bunun yanı sıra tecrübelerinden kaynaklı olarak ortaya çıkan emeklilerin yapabileceği ek işler de vardır. Bu işleri şu şekilde sıralayabiliriz:

Eğitimci iseniz, size ek gelir sağlayacak ilk iş kesinlikle özel ders vermektir. Bu sayede istediğiniz kadar çalışabilir hem de kendinizi çok fazla yormazsınız.

Mesleğiniz ile alakalı olarak danışmanlık yapabilirsiniz. Uzun yıllar edindiğiniz tecrübeleri işe yeni başlayan firmalara danışmanlık yaparak satabilirsiniz. Danışmanlık işi emekliler için ek iş fırsatları arasında en mantıklısıdır.

Eğer elinizin lezzetine güveniyorsanız evde ek iş imkanları arasında yer alan kurabiye ve pasta satışını deneyebilirsiniz. Kurabiye ve pastanın haricinde reçel, yemek, mantı, tarhana yapımı gibi işleri de deneyebilirsiniz. Bunları internet üzerinden satarak ciddi bir gelir elde edebilir hem de sevdiğiniz işi yapabilirsiniz.

Günümüzde tekrar moda olan dantel gibi el işlerini yaparak satabilirsiniz. El becerileriniz biraz kuvvetli ise, önceden yapmış iseniz ya da kolay öğrenebilirim derseniz el işleri yapabilir ve satabilirsiniz. Aynı zamanda takı tasarımı yaparak da para kazanabilirsiniz.

Eğer hayvanları seviyorsanız evcil hayvan bakıcılığı yapabilirsiniz. Çalışan kişiler baktıkları evcil hayvanları gün içinde gezdirmek için genelde birinden yardım isterler. Siz de bu yardımcılardan biri olabilirsiniz.

Günümüzde çok popüler olan organik tarımı siz ek kazanç sağlamak için kullanabilirsiniz. Küçük bir yerde doğal ürünler yetiştirebilir ve bunların satışını yapabilirsiniz.

Bütün bunların yanı sıra evde işveren firmalar aracılığı ile evden dışarı çıkmadan da ek kazanç sağlayabilirsiniz. Evde yapabileceğiniz işler arasında tesbih boncuğu dizme, boncuk işi, davetiye katlama, kutu katlama, kına paketleme, dikiş, çanta işi gibi işler yer almaktadır. Evde ek iş yapabilmek için evlere işveren firmalar ile iletişime geçmelisiniz. Firmaların size verdikleri işin ne kadarını yapabileceğinizi belirledikten sonra işi yapabilir ve para kazanabilirsiniz. Ancak bu konuda dikkatli olmanız gerekmektedir. Firmanın size vermiş olduğu işi zamanında ve eksiksiz olarak teslim etmeniz firmanın güvenini kazanmak ve tekrar iş alabilmek için önemlidir.