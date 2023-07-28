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        Haberler Sosyal Güvenlik Emeklilerin zam farkları bugün yatırılıyor - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Emeklilerin zam farkları bugün yatırılıyor

        Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların temmuz ayı dönemi zam farkları bugün ödenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2023 - 12:56
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        Emeklilerin zam farkları bugün yatırılıyor
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        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olan emeklilerin temmuz dönemi zam farklarını bugün ödeyeceğini bildirdi.

        Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, bu aylıkları alan toplam 2 milyon 393 bin 142 kişinin 1 Temmuz itibarıyla oluşan aylık farklarının banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

        Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

        “Aylıklarını her ay alanlara, temmuzda 1 aylık tutarında aylık farkı ödenecek. Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; mayıs-haziran-temmuz dönemindekilere temmuzda 1 aylık tutarında, haziran-temmuz-ağustos dönemindekilere temmuz ve ağustosta 2 aylık tutarında, temmuz-ağustos-eylül dönemindekilere ise temmuz, ağustos ve eylülde olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildi."

        EN AZ 1945 LİRA FARK

        Yüzde 25'lik temmuz zammıyla en düşük memur maaşı 7 bin 901 lira 66 kuruşa çıktı. En düşük maaşta bin 945 lira 42 kuruşluk artış yaşandı. Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 945 lira 42 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 926 lira 26 kuruşluk ödeme yapılacak.

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