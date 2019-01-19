Zamlı emekli maaşları için, milyonlarca emeklinin bekleyişi sürüyor. Emeklilerin zamlı maaşlarının ne zaman yatacağına dair soruya dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yanıt verdi. Bu sene emekli memur aylıklarına yüzde 10.7 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 10.2 oranında zam yapılıştı. İşte 2019 emekli maaşlarına dair detaylar...
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? 2019
Bakan Selçuk, "Bin liranın altında emekli aylığımızın kalmaması, bizim sosyal devlet anlayışımızın bir gereğiydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak' sözünün de bir gereğiydi. Meclis'ten geçen bu yasayla emekli aylıkları asgari bin lira olacak şekilde, sigortalı ve hak sahibi aylıklarında iyileştirme yaptık. Dosya bazında artık bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Şubat ayında aylıklara yansıyacak" diye konuştu.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞ FARKLARI ÖDENİYOR
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk emekli maaşı için "Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların aylıkları Ocak ayının 1'i ila 5'i arasında ödendiği için, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerince 25 Ocak 2019 tarihinde ödenecektir. Öte yandan, SSK gelir aylık almakta olanların aylıkları ödeme günleri olan 17 ila 26 Ocak 2019 tarihleri arasında, Bağ-Kur gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Ocak 2019 tarihleri arasında zamlı olarak ödenecektir" açıklamasını yapmıştı. Emekliler belirtilen ödeme günleri geldiğinde maaş farklarını alabiliyor.
2019 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?
|SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI
|(Net TL)
|2018 Temmuz
|2019 Ocak
|En düşük SSK emekli aylığı
|1.747
|1.904
|En düşük BAĞ-KUR
|1.475
|1.608
|En düşük tarım BAĞ-KUR
|1.164
|1.269
|Ek ödeme dahil değildir
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|MEMUR EMEKLİ AYLIKLARI (Net TL)
|2018 Temmuz
|2019 Ocak
|Müsteşar (1/1)
|7.742
|8.570
|Genel müdür (1/1)
|6.844
|7.576
|Şube müdürü (Lisans - 1/4)
|2.569
|2.844
|Memur (Lisans - 1/4)
|2.569
|2.844
|Öğretmen (1/4)
|2.642
|2.924
|Kaymakam 1. sınıf (1/4)
|4.485
|4.964
|Başkomiser (1/4)
|2.742
|3.035
|Polis memuru (8/1)
|2.742
|3.035
|Hemşire (Lisans - 1/4)
|2.569
|2.844
|Mühendis (1/4)
|3.222
|3.566
|Teknisyen (Lise -1/4)
|2.222
|2.460
|Profesör (1/4)
|6.492
|7.186
|Araştırma görevlisi (1/4)
|3.222
|3.566
|Vaiz (1/4)
|2.642
|2.924
|Avukat (1/4)
|2.642
|2.924
|En düşük memur emekli aylığı
|2.149
|2.379
|Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir
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