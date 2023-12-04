Emekliliğe ayrılmış gibi gözüken 10 bebek: Hayat tavsiyesi verecekmiş gibi duruyorlar
Yeni doğmuş bebeklerden bazılarının bakışları hayat tavsiyesi verecekmiş gibi görünebiliyor. Tüm bebekler ayrı bir güzeldir ancak emekliliğe ayrılmış gibi gözüken bebeklerin yeri bir başkadır. İşte şimdiden tecrübe edinmiş bakışlarıyla güldüren 10 bebek
Giriş: 04.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 04.12.2023 - 09:37
1
"BENİ NEDEN DÜNYAYA GETİRDİNİZ"
2
"EN YARGILAYICI BEBEĞİ DOĞURDUM"
3
"ARKADAŞIM BEBEKLİĞİNDE 40 YAŞINDA BİR ADAM BENZİYOR"
4
"BENJAMİN BUTTON GERÇEK OLDU"
5
"ORTA YAŞLI 11 AYLIK BEBEK"
6
"BİRİSİ 60 YAŞINDA BİR BEBEĞE BENZEDİĞİNİ SÖYLEDİĞİNDE"
7
"BEN SENİN BÜYÜKANNENİM"
8
"ARKADAŞIMIZIN BEBEĞİ OLDU VE EMEKLİLİĞE HAZIR GİBİ GÖRÜNÜYOR"
9
"ARKADAŞIMIN YENİ BEBEĞİ OLDU VE HUYSUZ YAŞLI BİR ADAMA BENZİYOR"