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        Haberler Yaşam Emekliliğe ayrılmış gibi gözüken 10 bebek: Şimdiden çok şey görmüş gibiler

        Emekliliğe ayrılmış gibi gözüken 10 bebek: Hayat tavsiyesi verecekmiş gibi duruyorlar

        Yeni doğmuş bebeklerden bazılarının bakışları hayat tavsiyesi verecekmiş gibi görünebiliyor. Tüm bebekler ayrı bir güzeldir ancak emekliliğe ayrılmış gibi gözüken bebeklerin yeri bir başkadır. İşte şimdiden tecrübe edinmiş bakışlarıyla güldüren 10 bebek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 09:26 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:26
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        9

        "ARKADAŞIMIN YENİ BEBEĞİ OLDU VE HUYSUZ YAŞLI BİR ADAMA BENZİYOR"

        10

        "OĞLUM HENÜZ 5 GÜNLÜK VE ŞİMDİDEN ÇOK ŞEY GÖRMÜŞ GİBİ"

        Kaynak: Reddit, Imgur

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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