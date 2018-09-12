Emeklilikte yaşa takılanlar
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Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan son açıklamalar! EYT kim kaç yaşında, kaç günde emekli olabilir?

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) gözü kulağı gelecek haberlerde. Meclis'teki 4 partinin ayrı ayrı hazırladığı önergelerle emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözmek için harekete geçti. 4 partinin vekil sayısı 302'ye ulaştığı için partiler isterlerse önergeleri Meclis'te geçirebilirler. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise dün akşam saatlerinde emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir açıklama yaptı

12.09.2018 - 12:24 | Güncelleme:

Emeklilikte yaşa takılanlar için hareketli günler yaşanıyor. Muhalefet partilerinin teker teker emeklilikte yaşa takılanları gündemlerine alıyor. Meclis'te çoğunluğu sağlayan 4 parti önergelerini hazırlamış durumda. 1 Ekim'de Meclis'in açılmasının ardından konunun daha yoğun bir şekilde gündeme gelesi bekleniyor. Yaşanan son gelişmelerin ardından dün akşam saatlerinde sona eren kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yöneltilen emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili soruya yanıt verdi. İşte emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılan son açıklamalar...

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İÇİN MUHALEFET PARTİLERİ HAREKETE GEÇTİ

Emeklilikte yaşa takılanlar için 4 muhalefet partisinin ayrı ayrı hazırladıkları önergelerle konu gündeme geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda ilk teklif, MHP’den geldi. MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, teklifi Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla hazırladığını vurguladı. Erdem’in ardından CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ile İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi sundu. Tekliflerin ortak noktası, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlayan kadınların 20, erkeklerin 25 yıl sigortalılık süresi ve 5.000 gün prim ödeme koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşı beklemeden emekli olmaları yönünde. Meclis’te grubu bulunan dördüncü muhalefet partisi HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan’ın da bu hafta içinde konuyla ilgili yasa teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı’na sunması bekleniyor. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, geçen hafta yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasa teklifi hangi partiden gelirse gelsin destekleyeceklerini söyledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN EYT AÇIKLAMASI

Dün yapılan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yöneltilen emeklilikte yaşa takılanlar sorusuna, "Bu konu bugün gündeme gelmedi. Hükümetin gündeminde de yok. Gündeme gelince bakılır. Bütçeye üreteceği maaliyeti dikkate almak lazım" şeklinde yanıt verdi.

KİM KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLACAK?

Muhalefet partilerinin hazırladığı önergeler yasalaşırsa yaş ve gün hesaplamalarının aşağıdaki gibi olması bekleniyor. 

    ERKEK  
İşe başlama tarihi Sigortalılık Yaş Prim günü
09.09.1976 ve öncesi 25 Yok 5000
09.09.1976-23.05.1979 25 44 5000
24.05.1979-23.11.1980 25 45 5000
24.11.1980-23.05.1982 25 46 5075
24.05.1982-23.11.1983 25 47 5150
24.11.1983-23.05.1985 25 48 5225
24.05.1985-23.11.1986 25 49 5300
24.11.1986-23.05.1988 25 50 5375
24.05.1988-23.11.1989 25 51 5450
24.11.1989-23.05.1991 25 52 5525
24.05.1991-23.11.1992 25 53 5600
24.11.1992-23.05.1994 25 54 5675
24.05.1994-23.11.1995 25 55 5750
24.11.1995-23.05.1997 25 56 5825
24.05.1997-23.11.1998 25 57 5900
24.11.1998-08.09.1999 25 58 5975
09.09.1999-30.09.2008 Yok 60 7000

TEKLİF BU HALİYLE YASALAŞIRSA KADINLAR 38 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR

    KADIN  
İşe başlama tarihi Sigortalılık Yaş Prim günü
01.04.1981 öncesi 20 Yok 5000
01.04.1981-08.09.1981 20 38 5000
09.09.1981-23.05.1984 20 40 5000
24.05.1984-23.05.1985 20 41 5000
24.05.1985-23.05.1986 20 42 5075
24.05.1986-23.05.1987 20 43 5150
24.05.1987-23.05.1988 20 44 5225
24.05.1988-23.05.1989 20 45 5300
24.05.1989-23.05.1990 20 46 5375
24.05.1990-23.05.1991 20 47 5450
24.05.1991-23.05.1992 20 48 5525
24.05.1992-23.05.1993 20 49 5600
24.05.1993-23.05.1994 20 50 5675
24.05.1994-23.05.1995 20 51 5750
24.05.1995-23.05.1996 20 52 5825
24.05.1996-23.05.1997 20 53 5900
24.05.1997-23.05.1998 20 54 5975
24.05.1998-23.05.1999 20 55 5975
24.05.1999-08.09.1999 Yok 56 5975
09.09.1999-30.09.2008 Yok 58 7000

 

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