Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni yasama yılının başlayacağı 1 Ekim’den itibaren öncelikli olarak maaş promosyonuna dair kanun teklifinin TBMM’ye getirileceği ise duyurulan bilgiler arasında yer alıyor. AK Parti tarafından TBMM’ye getirilecek kanun teklifi ile bankaların kredi borcu olsa bile hiç bir nedenle emeklinin maaşını bloke edemeyeceğini kural olarak getirecek.