Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemelerine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk düzenlemeden yararlanamayan çalışan emeklilere ve ÇKS kaydı olan emekli çiftçilere başta olmak üzere 4 milyon 680 bin emeklinin tek seferlik ikramiyeden faydalanacağını duyurmuştu. Peki, "Çalışan emeklilere ikramiye ödemesi ne zaman hesaba yatacak, kimlere verilecek?" İşte Emekliye 5 bin TL ikramiye ödemelerinin hesaplara yatacağı tarih...

Bu kapsamda gerekli tüm bankalarla hazırlıklar tamamlandı. 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL’lik ikramiyelerini almış olacak.

Habertürk'ten Bülent Aydemir 'in haberine göre; çalışan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek 5 bin TL'lik ikramiye önümüzdeki Çarşamba günü Meclis'e gelerek, yasalaşacak.

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10 MİLYON 430 BİN ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı.

Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik." ifadelerini kullanmıştı.