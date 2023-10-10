Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?

5000 TL ödemeden hangi emekliler yararlanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere kasım ayında bir defaya mahsus 5000 TL ödeneceğini açıkladı. Peki 5 bin TL ödemeden emekliler nasıl yararlanacak? Dul ve yetim aylığı alanlar ne kadar ödeme alacak? Emekli olup BAĞ-KUR'a tabi çalışanlar yararlanacak mı? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, emeklilere yapılacak 5 bin TL ödeme ile ilgili merak edilenleri yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilere tek seferlik ödeme müjdesi verdi. Emeklilerin çektiği sıkıntıları bildiğini kaydeden Erdoğan, kabinede yaptıkları değerlendirmenin ardından emeklileri rahatlatacak yeni karar aldıklarını söyledi. Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdıklarını, ödemelerin kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerin hesabına yatırılmış olacağını söyledi. Erdoğan, emekli olup fiilen çalışmaya devam edenlerin bu düzenlemenin dışında bırakılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere 5 bin lira açıklaması Haberi Görüntüle

KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre, ödemeden yaklaşık 12.2 milyon emekli yararlanacak ve toplam maliyeti 61 milyar lira olacak.

REKLAM

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun verilerine göre temmuz ayı itibarıyla dul ve yetimlerle birlikte toplam emekli sayısı 15 milyon 467 bin, dosya bazında emekli sayısı ise 14 milyon 667 bin kişi. Emeklilerden 1 milyon 776 bini sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Ayrıca SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’ndan emekli olduktan sonra BAĞ-KUR’a tabi olarak çalışmaya devam eden kişiler bulunuyor. BAĞ-KUR’lu olarak çalışmaya devam eden emeklilerden SGDP alınmıyor ancak bunların çalışmaya devam ettikleri SGK’ya bildiriliyor.

Bu şekilde emekli olduktan sonra fiilen çalışmaya devam edenler 5 bin liralık ödemeden yararlanamayacak.

HANGİ EMEKLİLER 5 BİN LİRA ÖDEMEDEN YARARLANACAK?

Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişiler 5 bin liralık ödemeden yararlanacak. Ayrıca, SGK’dan aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bunların hak sahipleri ödemeden yararlanacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Ölen eşinden veya anne – babasından dolayı dul ve yetim aylığı alanlara hisseleri oranında ödeme yapılacak. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si başlanmış dul eşe 2.500 TL, yüzde 75’i bağlanmış dul eşe ise 3.750 TL ödenecek.

Ölen kişiden dolayı eşine ve iki çocuğuna ölüm aylığı bağlanmışsa eşe 2.500 TL, çocuklarına ise kişi başına 1.250 TL ödeme yapılacak.

BİRDEN FAZLA EMEKLİ AYLIĞI ALANLARA TEK ÖDEME

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan birden fazla emekli aylığı alanlar bulunuyor. Hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar olduğu gibi eşinden ve anne-babasından ölüm aylığı bağlanmış kişiler bulunuyor. Bunlara 5000 liralık ödeme, sadece en yüksek ödemeye hak kazandıkları tek dosya üzerinden yapılacak. Örneğin kendisi de emekli olan ve aynı zamanda dul aylığı alan kişiye, sadece kendi emekliliğinden dolayı 5000 TL ödenecek.

Ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında aylık bağlanmış bir kadın aynı zamanda babasından dolayı yüzde 25 oranında yetim aylığı alıyorsa, sadece eşinin aylığındaki oran üzerinden 2.500 TL alacak.