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"Emekliye bayram ikramiyesi engelli, yaşlı ödemelerinde kıstas alınmamalı"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin gelir kabul edilmesinin, evde bakım ücreti ve engelli maaşı hesaplamalarını olumsuz etkilediğini belirterek, ikramiyelerin hane gelirini yükseltmesi sebebiyle çok sayıda vatandaşın evde bakım ücreti ve engelli maaşının kesildiğini söyledi.

16.10.2018 - 11:30 | Güncelleme:  AA

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesi emeklilere bin lira ikramiye verilmesini önemli bir kazanım olduğunu vurgulayarak, TÜED'in emeklilere banka promosyonu verilmesinde olduğu gibi bayram ikramiyesi almasında da önemli katkısının olduğuna işaret etti.

Bayram ikramiyelerinin, evde yaşlı bakan emeklilerin veya engelli maaşı alanların mağduriyetine yol açtığını ifade eden Yazıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Evde bakım ücreti ve engelli maaşı, haneye giren her türlü gelirler toplamı esas alınarak hesaplanıyor. Haneye giren ortalama aylık gelir tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının üçte ikisinden az olanlar evde bakım ücreti, üçte birinden az olanlar ise engelli maaşı alabiliyor. Emeklilerimize verilen bayram ikramiyeleri aynı hanede yaşayanların kişi başına düşen geliri yükselttiğinden, evde bakım ücreti ve engelli maaşının kesilmesine neden oluyor."

- "Engelli ve yaşlılar gelir testinden çıkartılmalı"

Yazıcıoğlu, evde bakım ücreti ve engelli maaşının ödenmesinin sosyal yardım özelliği taşıdığını ve sosyal devletin bir uygulaması olduğunu belirterek, bu desteklerin gelir testi kapsamından çıkarılması gerektiğini savundu.

İkramiyenin, aylık geliri 166 lira yükselttiğini, bunun sonucu olarak aylık bin liranın üzerine çıkan evde bakım ücreti ve engelli maaşlarında kesinti yapıldığını aktaran Yazıcıoğlu, "Devletimizin iyi niyetlerle verdiği ikramiyeler bir taraftan emeklilerimizi mutlu ederken, diğer taraftan mağdur ediyor. Bayram ikramiyeleri, engelli ve yaşlılara yapılan ödemelerde kıstas alınmamalı. Engelli ve yaşlılar, gelir testi kapsamından çıkartılmalı." dedi.

 

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