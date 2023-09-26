Haberler Gündem Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatacak?

Emeklilere bayram ikramiyesi verilecek mi, son durum ne? Milyonlarca emekli 100. yıla özel Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında araştırma yapıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden Cumhuriyetin 100. yılında ikramiye ödenmesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili çalışma yaptığı öğrenilirken ikramiyenin en az 5 bin TL olması bekleniyor. İşte detaylar... Habertürk Giriş: 26.09.2023 - 00:05 Güncelleme: 26.09.2023 - 00:05 facebook

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Bu sene Kurban ve Ramazan Bayramı olarak yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinin yanında Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak bir kereye mahsus olmak üzere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verileceği gündeme geldi. Konuyla ilgili son durumu haberimizde paylaştık. İşte emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi hakkında güncel bilgiler...

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CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ GÜNDEMDE Yaklaşık 16 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları özellikle sosyal medyada konuşuluyor.