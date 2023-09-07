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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? 2023 Emeklilere bayramda 5 bin lira ikramiye var mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere ikramiye verilecek mi?

        Milyonlarca emeklinin gözü Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ile ilgili alınabilecek olası bir karara çevrildi. Özellikle konuyla ilgili karar çıkması ihtimali nedeniyle hükümet kanadından gelecek son dakika açıklamaları bekleniyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere ikramiye verilecek mi? İşte detaylar...

        Mehmet Kerem Hançer
        mhancer@haberturk.com
        Giriş: 07.09.2023 - 10:47 Güncelleme: 07.09.2023 - 10:47
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        Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi verilecek mi? Milyonlarca emekli bu sorunun cevabını araştıryor. Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesiyle ilgili merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

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        CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

        Bilindiği üzere emeklilere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa 2 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, tek seferlik emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilmesiyle ilgili çalışma yürütülüyor.

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        Habertürk Ankara Bürosu'na mevcut iddiaları değerlendiren yetkililer, emekli ikramiyesinin şu anda gündemde olmadığını belirtti. Öte yandan, ikramiyeyle ilgili çalışma yapıldığı bilgisine ise resmi makamlardan doğrulama gelmedi.

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        Ancak önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Yetkililer tarafından açıklama yapıldığında veya karar alındığında haberimizde paylaşacağız.

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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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