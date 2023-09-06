Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? 2023 Emeklilere bayramda 5 bin TL ikramiye var mı? - Merak Edilenler Haberleri

Emekliye Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? 2023 Emeklilere bayramda 5 bin TL ikramiye var mı? - Merak Edilenler Haberleri

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CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Bilindiği üzere emeklilere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa 2 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, tek seferlik emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilmesiyle ilgili çalışma yürütülüyor.