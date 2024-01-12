EMEKLİYE EK ZAM GELİYOR MU? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi! Emekliye ek zam gelecek mi, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? - Merak Edilenler Haberleri

EMEKLİYE EK ZAM GELİYOR MU? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi! Emekliye ek zam gelecek mi, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak? - Merak Edilenler Haberleri

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Emekliye ek zam yapılacak mı? Aralık ayı enflasyon rakamlarının belirlenmesiyle 6 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. Yüzde 37,57 olarak gerçekleşen 6 aylık enflasyon farkı ile beraber SSK ve Bağ-Kur emeklililerinin alacağı enflasyon farkı zammı belirlendi. Şimdi, milyonlarca emekli, maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın düşük emekli maaşları için "Ne yapabiliriz diye çalışıyoruz." açıklaması sonrası emekli maaşlarına ek zam beklentisi arttı. Peki, "Emekliye ek zam gelecek mi? 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte, detaylar...