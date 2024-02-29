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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekliye ek zam mı gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika emekli zammı açıklaması geldi! - Merak Edilenler Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! Emekliye ek zam mı geliyor?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya'dan vatandaşlara seslendi. 31 Mart yerel seçimler ve ekonomi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarıyla ilgili ifadeleri, "Emekliye ek zam mı geliyor?" sorusunu akıllara getirdi. İşte, konuşmadan başlıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 00:26 Güncelleme: 01.03.2024 - 00:26
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya'da vatandaşlara seslendi. Gündemde ekonomi ve yerel seçim vardı. Emekli maaşları hakkında da 'yeterli değil' açıklaması yapan Erdoğan, "Emekliye ek zam mı geliyor?" sorusunu gündeme getirdi. İşte, Erdoğan'ın emeklilere dair konuşmasından satır başlıkları...

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        EMEKLİYE EK ZAM MI GELİYOR?

        Emekli maaşları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu sözleri dile getirdi;

        En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı, vatandaşlarımız için yeterli değil. Emekli maaşlarını arzu ettiğimiz düzeye nasıl yükselteceğiz? Daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek ve kazançtan emeklilerimize hak ettiği kazancı vereceğiz.

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        "GÜÇLÜ BİR EKONOMİ PROGRAMI UYGULUYORUZ"

        "Küresel ekonomik kriz çalışanlar ve emeklilerin refah kaybına uğramasına yol açtı. Türkiye de bu dalgadan etkilendi.

        6 Şubat depremlerinin maliyeti 104 milyar dolar. Hayat pahalılığı başta olmak üzere ekonomik dengeleri oturtmak için güçlü bir program uyguluyoruz. Bu yıl sonu itibariyle olumlu sonuçları görmüş olacağız."

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        Emeklilere ek zam yapılıp yapılmayacağına dair bir açıklama yapılmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri, vatandaşlarda soru işareti uyandırdı. Konu hakkında bir gelişme yaşandığı takdirde haberimize ekleyeceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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