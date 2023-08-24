Emekliye ek zam sinyali... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrasında emekli maaşı ek zam son dakika haberleri milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği gibi temmuz emekli zammı refah payı dahil yüzde 25 olarak belirlenmişti. Peki, emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, emekliye ek zam ne kadar olacak? İşte emekli zammında son durum...

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BİNALİ YILDIRIM'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise açıklama yaparak, düzenleme için tarih verdi. Yıldırım, memur maaş zamlarıyla ilgili, "Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" dedi.

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Emekli maaşlarını 2 bin 500'den 7 bin 500'e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersiz kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak."

Şu anda tatilde olan TBMM 1 Ekim'de açılıyor.