Emekliye ek zam sinyali... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrasında emekli maaşı ek zam son dakika haberleri milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği gibi temmuz emekli zammı refah payı dahil yüzde 25 olarak belirlenmişti. Peki, emekli maaşlarına ek zam var mı, yapılacak mı, emekliye ek zam ne kadar olacak? İşte emekli zammında son durum...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."