Emekli maaşlarına ek zam müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Işıkhan'dan gelen açıklamanın ardından emekliler merak içerisinde zammın yapılacağı tarihi ve oranı araştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken emekli maaşı zammı ile ilgili de açıklamada bulundu. İşte emekli maaşları ek zammıyla ilgili detaylar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."