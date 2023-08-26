Emekli maaşlarına ek zam ne zaman yapılacak? Emekli maaşlarına ek zam müjdesinin gelmesiyle birlikte gözler bu sorunun cevabına çevrildi. Peki, emekli maaşlarına ek zam ne zaman yapılacak? İşte merak edilen sorunun cevabıyla ilgili detaylar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli zammıyla ilgili şu açıklamaları yaptı;

"Şu anda memurlarla ilgili çalışmayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız yetkili sendikalarla sürdürüyor. Bu ay sonuna kadar da devam edecek. Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamanlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız."