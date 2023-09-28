Haberler Gündem Emekliye ikramiye verilecek mi? 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?

Emekliye ikramiye verilecek mi? 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne kadar? Emekli bayram ikramiyesi Kurban ve Ramazan Bayramı'nda yılda iki kez verilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Cumhuriyetin 100. yılına özel emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yönelik bir çalışma başlattığı iddia edildi. İki bakanlık tarafından yürütülmesi beklenen 100. yıl Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin verilip verilmeyeceği emekli ikramiyesinin ne kadar olacağı SSK, Bağ-Kurluların gündemini meşgul etmeye devam ediyor. İşte 29 Ekim 2023 100. yıl Cumhuriyet Bayramı 3. emekli ikramiyesine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı... Habertürk Giriş: 28.09.2023 - 18:43 Güncelleme: 28.09.2023 - 18:43 facebook

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Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Tek seferlik ödenmesi planlanan Cumhuriyet Bayramı ikramiyesinin 5 bin TL olması bekleniyor. Emeklilere verilmesi düşünülen 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bir çalışma yürüttüğü iddia edildi. Peki, "Emekliye ikramiye verilecek mi? 29 Ekim 100. yıl Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?" İşte Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihlerine ilişkin tüm detaylar...

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CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ GÜNDEMDE Yaklaşık 16 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramlarında iki kez ikramiye alıyor. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı dolayısıyla, üçüncü ikramiye ödenmesinin gündeme geldiği iddiaları özellikle sosyal medyada konuşuluyor.