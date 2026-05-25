Emekliye ÖTV’siz araç marka ve modelleri: Emeklilere ÖTV’siz araç şartları neler, kimleri kapsayacak?
Emeklilere ÖTV'siz araç düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifinin ardından "Emekliye ÖTV'siz araç çıkacak mı, kimler yararlanabilecek, hangi marka ve modeller kapsama girecek?" soruları yeniden gündemin ilk sıralarında yer aldı. 2026 yılı itibarıyla engelli vatandaşlar için uygulanan ÖTV muafiyet limitinin 2 milyon 873 bin 972 TL'ye yükseltilmesi sonrası gözler emeklilere yönelik olası düzenlemeye çevrildi. İşte emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesinde şartlar ve gündeme gelen araç modelleri...
Emeklilere yönelik ÖTV muafiyetli araç düzenlemesi gündemdeki yerini koruyor. Düzenlemenin ilk etapta tüm emeklileri değil, belirli kriterleri karşılayan grupları kapsayabileceği değerlendiriliyor. Şu an itibarıyla emeklilere ÖTV’siz araç hakkı tanıyan teklif TBMM’de yasalaşmış değil. Teklifin komisyon sürecinin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Peki, "Emeklilere ÖTV muafiyetli araç çıkacak mı, şartlar neler, hangi modelleri kapsayacak?" İşte emekliye ÖTV'siz araç marka ve model listesi...
EMEKLİLERE ÖTV’SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI?
TBMM’ye sunulan kanun teklifine göre belirli şartları taşıyan emeklilere bir defaya mahsus ÖTV muafiyetli araç alma hakkı verilmesi gündemde bulunuyor. Ancak teklif henüz yasalaşmadı ve resmi olarak yürürlüğe girmedi. Düzenlemenin önce ilgili komisyonda görüşülmesi, ardından TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi gerekiyor.
Kulislerde konuşulan detaylara göre düzenlemenin ilk etapta tüm emeklileri değil, belirli kriterleri karşılayan grupları kapsayabileceği değerlendiriliyor. Özellikle Bağ-Kur emeklilerine yönelik bir çalışma yapıldığı iddiaları dikkat çekiyor.
EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ ŞARTLARI NELER OLACAK?
Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da teklif metninde öne çıkan maddeler şu şekilde sıralanıyor:
Araç alım hakkının bir defaya mahsus olması,
Alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması,
Ticari araçların kapsam dışında tutulması,
Sadece binek otomobiller için geçerli olması,
Hakkın belirli süre içerisinde kullanılması.
Teklifin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, erken satış yapanlardan alınmayan ÖTV tutarının faiziyle birlikte tahsil edilmesi de gündemde bulunuyor.
2026 ÖTV MUAFİYET LİMİTİ NE KADAR OLDU?
2026 yılı itibarıyla engelli vatandaşlar için uygulanan ÖTV muafiyet üst limiti 2 milyon 873 bin 972 TL’ye yükseltildi. Bu artış sonrası çok sayıda yerli üretim model yeniden listeye dahil oldu. Emeklilere yönelik düzenlemenin çıkması halinde benzer limitlerin uygulanabileceği değerlendiriliyor.
HANGİ ARAÇLAR GÜNDEMDE?
2026 yılı limitleri dikkate alındığında ÖTV muafiyeti kapsamına girebileceği konuşulan bazı modeller şöyle:
Togg T10X
Fiat Egea
Toyota Corolla
Hyundai i20
Renault Megane Sedan
Uzmanlara göre özellikle yerli üretim oranı yüksek modellerin düzenleme kapsamında öne çıkabileceği belirtiliyor.
Corolla Benzinli
1.5 Vision Plus Multidrive S
1.5 Dream Multidrive S
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Corolla Hybrid
1.8 Hybrid Dream e-CVT
1.8 Hybrid Dream X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Toyota C-HR Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT
1.8 Hybrid Passion e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL (Cam Tavansız) e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
1.8 Hybrid Passion X-Sport JBL e-CVT
Hyundai markası ise İ20 ve Bayon modellerini ÖTV muafiyeti kapsamında vatandaşlara sunuyor. Hyundai'nin ÖTV istisnası kapsamında sunduğu en ucuz araç 927.000 TL, En yüksek fiyat ise 1.275 bin TL olarak belirlendi.
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Şu an itibarıyla emeklilere ÖTV’siz araç hakkı tanıyan teklif TBMM’de yasalaşmış değil. Teklifin komisyon sürecinin ardından Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Ancak düzenlemenin ne zaman görüşüleceğine ilişkin resmi bir tarih paylaşılmış değil.
Öte yandan sosyal medyada yer alan “yasalaştı” iddialarının gerçeği yansıtmadığı, sürecin halen teklif aşamasında olduğu belirtiliyor.
ÖTV MUAFİYETİ RESMİ GAZETE'DE
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, engelli vatandaşların araç alımlarındaki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulamasında düzenleme yapıldı.