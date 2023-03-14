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Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi miktarı ve ödeme tarihleri!

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda emeklilere verilen bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde gündemdeki yerini aldı. Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar verilecek ve ne zaman ödenecek sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi miktarı ve ödeme tarihleri...

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  • Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL ödecenek, ne zaman verilecek?

    Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalan Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emekliye verilen bayram ikramiyesi gündemi meşgul etmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilere ödemesi yapılan bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl her iki bayramda 1100 TL olarak yatırılmıştı. Peki, "Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL ödecenek, ne zaman verilecek?" İşte emekli  Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...
  • Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL ödecenek, ne zaman verilecek?

    EYT TBMM'DA KABUL EDİLDİ!

    Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edildi. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM’ye sunulan haliyle yasalaştı. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı çalışmaya başlayanlar, yaşa bakılmaksızın prim günü ve sigortalılık süresi koşulunu yerine getirerek emekli olabilecekler.
  • Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL ödecenek, ne zaman verilecek?

    HANGİ EYT’LİLER HEMEN EMEKLİ OLABİLECEK?

    TBMM’de kabul edilen kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı çalışmaya başlayanların emekliliğinde yaş koşulu kaldırıldı. Söz konusu tarihten önce çalışmaya başlayanlardan, yaş dışındaki koşulları sağlayanlar hemen emekli olabilecekler. EYT’li SSK’lılarda 5000 – 5975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranacak. BAĞ-KUR’lu ve Emekli Sandığı’na tabi erkekler 9000, kadınlar 7200 prim gününü tamamlayarak emekliliğe hak kazanacaklar.
  • Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL ödecenek, ne zaman verilecek?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiyee ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyor. 2023 yılında geçerli olacak emekli bayram ikramiye tutarları belli olmadı.
  • Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL ödecenek, ne zaman verilecek?

    EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECEK Mİ?

    EYT yasa teklifi 28 Şubat günü MEclis'ten geçti. Yasa yürürlüğü girdikten sonra 1,7 milyon işçi, 89 bin esnaf ve 496 bin memur olmak üzere toplam 2,2 milyon kişinin hemen emekli olabileceği açıklanmıştı.
  • Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL ödecenek, ne zaman verilecek?

    Kanuna göre, emeklilere Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 21 Nisan gününe denk geldiği için, mart ayında emeklilik dilekçesi verenler, Nisan ayında 1.100 lira bayram ikramiyesinden yararlanabilecekler.
  • Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL ödecenek, ne zaman verilecek?

    KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

    Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.
  • Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL ödecenek, ne zaman verilecek?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Konuya ilişkin henüz resmi bir tarih açıklama yapılmadı. Ramazan bayramı emekli ikramiyelerinin bayram öncesi hesaplara yatması bekleniyor. 

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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