Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kalan Ramazan ve Kurban Bayramları'nda emekliye verilen bayram ikramiyesi gündemi meşgul etmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilere ödemesi yapılan bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl her iki bayramda 1100 TL olarak yatırılmıştı. Peki, "Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL ödecenek, ne zaman verilecek?" İşte emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri...