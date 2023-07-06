Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarına 'iyileştirme' açıklaması! Emekli maaşına ek zam gelecek mi?
Emekli maaş zammı Haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarının yüzde 19.77 oranında artacağı açıklandı. Memur maaşlarına seyyanen zam geleceğinin müjdelenmesiyle milyonlarca emeklinin gözü kulağı "Emekliye seyyanen zam yok mu, ek zam verilecek mi?" sorusuna çevrildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika emekli maaşlarına iyileştirme açıklaması geldi. İşte, emekli maaşlarına ek zam ile ilgili detaylar...
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, memur maaşlarına yüzde 17.55 + 8000 TL seyyanen zam yapılacağını açıkladı. İlave ödeme açıklamaların ardından emekli maaşlarına ek zam gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. İşte, "Emekliye seyyanan zam yok mu, refah payı verilecek mi?" sorusunun yanıtına dair güncel bilgiler...
EMEKLİLERE EK ZAM GELECEK Mİ?
SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine, yüzde 19.77 olarak açıklanan 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Artışlar kök aylıklara uygulanacak. Yüzde 19.77 artış sonrası kök aylığı 7.500 TL'nin altında olanlar, temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA 'İYİLEŞTİRME' AÇIKLAMASI
Emekli maaşlarının iyileştirilmesi için çalışmaların başladığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlara talimatların verildiğini söyledi. Konuya ilişkin net açıklamaların önümüzde haftalarda gelmeyi bekleniyor.
EMEKLİLER SEYYANNEN ZAM ALACAK MI?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; Memur maaşlarına "ilave ödeme" adı altında yapılan seyyanen zamdan memur emeklileri yararlanamayacak. Memur emeklilerinin maaşı normalde olması gerektiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ve temmuz ayındaki yüzde 6 toplu sözleşme dikkate alınarak yüzde 17.55 oranında artacak. Böylece, haziran ayında 7.901 TL olan en düşük memur emekli aylığı temmuz ayında 9.288 TL olacak.
Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL'ye yükselecek.