Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milyonları ilgilendiriyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ilk 6 aylık enflasyon oranına göre yapılan Emekli zammına dair araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca kişi Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte Temmuz ayı zamlarını merak ediyor. Bu yıl SGK ve Bağ-Kur emeklileri için sürpriz zam beklentisine yol açan açıklamalar arka arkaya geldi. İşte, detaylar...

  • 01
    Emekliye Temmuz zammı müjdesi! 2022 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşı Temmuz'da zamlanacak mı?

    Milyonlarca kişi emekli maaşı zammı haberlerini araştırıyor. En düşük emekli maaşı, 2022 yılında yapılan %66 oranındaki zammın ardından bin 500 liradan 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? sorusu gündemdeki yerini korurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama gelmişti. Bakan Bilgin, Temmuz zammı için 1 Mayıs'ı işaret etmiş; ancak daha sonra yeni bir açıklama yapmamıştı. Peki, emekli Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte Ocak ayında yapılan zam sonrası güncel maaş tablosu...
  • 02
    Emekliye Temmuz zammı müjdesi! 2022 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşı Temmuz'da zamlanacak mı?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2500 LİRAYA YÜKSELDİ

    En düşük emekli maaşı yüzde 66 oranında zam almıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Ocak ayında en düşük emekli maaşının 1500 liradan 2500 liraya çıkarıldığını duyurmuştu.

    BAKAN BİLGİN TEMMUZ'U İŞARET ETTİ! 

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Temmuz'da gelecek emekli zammı ile ilgili 1 Mayıs'ta açıklama yapacağının altını çizdi. Ancak 1 Mayıs'ta beklenen açıklama yapılmadı.
  • 03
    Emekliye Temmuz zammı müjdesi! 2022 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşı Temmuz'da zamlanacak mı?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Bakan Bilgin konuyla ilgili yaptığı açıklamada;

    "Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak. Bin 100 liralık ikramiyeyi biz 400 lira artırmış olsaydık bunun tek seferde maliyeti 10 milyar lira olacaktı ve sadece tek seferlik bir uygulama olacaktı. Biz şimdiki düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. Bunun biraz üzerinde ama devamlı olan bir düzenleme olacak. Emekli maaşı yıl boyunca yüksek olmuş olacak." ifadelerine yer verdi.
  • 04
    Emekliye Temmuz zammı müjdesi! 2022 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşı Temmuz'da zamlanacak mı?

    MEMURA ZAM ORANI % 30.5 

    "Memurlara yüzde 30 buçuk oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına toplamda % 28 oranında bir artış uygulandı. Memurların toplu sözleşme zammını da yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık."
  • 05
    Emekliye Temmuz zammı müjdesi! 2022 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşı Temmuz'da zamlanacak mı?
    EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI (TL) Temmuz Ocak
    SSK (2000 ÖNCESİ) 2624 3293
    SSK (2000 SONRASI) 1627 2500
    BAĞ-KUR (ESNAF) 1912 2500
    BAĞ-KUR (TARIM) 1802 2500
  • 06
    Emekliye Temmuz zammı müjdesi! 2022 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşı Temmuz'da zamlanacak mı?
    Eski ve yeni SSK emekli aylıkları (TL)
    Temmuz Ocak
    1735 2500
    1844 2500
    1952 2500
    2061 2585
    2169 2721
    2277 2858
    2386 2994
    2494 3130
    2603 3266
    2711 3402
    2820 3538
    2928 3674
    3037 3810
    3145 3946
    3254 4082
    3362 4218
    3470 4354
    3579 4490
    3687 4626
    3796 4763
    3904 4899
    4013 5035
    4121 5171
    4230 5307
    4338 5443
    4446 5579
    4555 5715
    4663 5851
    4772 5987
    4880 6123
    5423 6804
    5965 7484
  • 07
    Emekliye Temmuz zammı müjdesi! 2022 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşı Temmuz'da zamlanacak mı?
    Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları (TL)
    Temmuz Ocak
    1735 2500
    1844 2500
    1952 2500
    2061 2585
    2169 2721
    2277 2858
    2386 2994
    2494 3130
    2603 3266
    2711 3402
    2820 3538
    2928 3674
    3037 3810
    3145 3946
    3254 4082
    3362 4218
    3470 4354
    3579 4490
    3687 4626
    3796 4763
    3904 4899
    4013 5035
    4121 5171
    4230 5307
    4338 5443
    4880 6123
    5423 6804

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.