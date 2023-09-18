EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Kritik emekli maaşı zammı açıklaması! 2024 Ocak SSK-Bağkur 7500 TL en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Kritik emekli maaşı zammı açıklaması! 2024 Ocak SSK-Bağkur 7500 TL en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı için geri sayım başladı. Hatırlanacağı üzere son olarak Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 25 oranında artış yapılmıştı. Ancak bu zamdan Nisan ayında verilen ara zam sebebiyle en düşük aylığı 7500 liraya yükselen emekliler yararlanamadı. Bu noktada en düşük emekli maaşları için ek zam beklentisi gündeme geldi. Peki, 2024 Ocak'ta SSK-BağKur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, emekli maaş zammında son açıklamalar...

AK Parti'nin TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, planlanan emekli zammı için "Bütçe dengesini bozmadan, bu imkanları nasıl sağlayabiliriz, ciddi nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclise intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'En düşük emekli maaşı' için çalışma yapıldığını doğrularken bir açıklama da AK Parti'den geldi.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ YOLDA!

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Memurlarla müzakereler yapıldı, işçilerimizle de yılın başında bağlanmıştı. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme diye bir ilkemiz var. En düşük emekli maaşı alanların durumunun iyileştirilmesine yönelik, Cumhurbaşkanımızın talimatı oldu o çalışmaları yapıyoruz. O konuda çok netiz.

Çalışanımızın yanındayız, çalışanlarımız çok değerli. Emeklilerimiz çok değerli. Ama ülkenin imkanları çerçevesinde hareket etmemiz lazım. Zor bir dönemden geçiyoruz. Yüzyılın felaketi yaşanmış. Felaketin yaralarını sarmayı önceliklendirmeyi, eminim 86 milyonun tamamı istiyor." ifadelerini kullandı.