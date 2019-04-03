Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, şarkıcı Emel Mütfüoğlu, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir mekanda arkadaşlarıyla buluşarak yemek yiyen şarkıcı, çıkışta kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “Gözlüksüz çekmeyin, güzel çıkmıyorum” dedi.

