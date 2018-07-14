Emelec - El Nacional maç önü

Emelec ve El Nacional, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:30. Maç öncesi Emelec 34 puanla 4. sırada, El Nacional 23 puanla 9. sırada bulunuyor. Emelec, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. El Nacional son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 197 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Emelec kazanırsa 1.40, beraberlik çıkarsa 3.50, El Nacional sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler.

Emelec son haftadaki Jose Teran müsabasında 2-1 kazandı.

El Nacional ise Deportivo Cuenca karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Emelec, 20 gol attı ve 10 gol yedi.

El Nacional, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. El Nacional, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 17 kez topu kendi kalesinde gördü.