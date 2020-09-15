İHA

Daha önce test yaptıran ve sonuçları negatif çıkan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın, ikinci kez yapılan (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın testlerinin pozitif çıkması üzerine, ilçe filyasyon ekipleri bir çalışma gerçekleştirerek, başkanın yoğun temasta bulunduğu kişilere ulaştı. İHA'nın haberine göre; filyasyon ekipleri çalışmalarını gece yarısı tamamladı.

Ekipler, tedbir karantinası uygulamalarına da başlarken, öncelikle AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner'in ve Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık'ın testlerinin yapıldığı ve sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.