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        Emet'te seçim sonuçlarına itiraz

        Kütahya'nın Emet ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayı Mustafa Koca 22 oy farkla seçimi kazanırken, AK Parti İlçe Başkanlığı oyların yeniden sayımı için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 19:22 Güncelleme: 01.04.2024 - 19:22
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        Emet'te seçim sonuçlarına itiraz
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        31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bazı ilçelerde ve beldelerde itirazlar yaşandı. 6 bin 545 geçerli oyun kullanıldığı Emet ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre MHP adayı Mustafa Koca 2 bin 314, AK Parti adayı Ali Ceyhan ise 2 bin 292 oy aldı.

        Fotoğraf: İHA

        MHP adayı Mustafa Koca, 22 oy farkla seçimi kazanmış oldu. İlçe Seçim Kurulu'na başvuran AK Parti İlçe Başkanlığı, Emet'teki 29 sandıktaki tüm geçerli ve geçersiz oyların yeniden sayılmasını istedi.

        AK Parti İlçe Başkanlığı, konuyla ilgili İlçe Seçim Kurulu'ndan çıkacak kararı bekliyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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