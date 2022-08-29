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Emily Ratajkowski: Kadınlar, bedenleri üzerinden değerlendiriliyor

Emily Ratajkowski, Avustralya'daki bir kanalın CEO'su Patrick Delany'nin oyuncu Emilia Clarke ile sporcu Julia Robinson'ın fiziksel görünümleri hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi

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  • Emily Ratajkowski'den Emilia Clarke ve Julia Robinson'a destek - Magazin haberleri

    Bir süredir eşi Sebastian Bear-McClard  ile boşanacağı haberleriyle gündemde olan Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, meslektaşı Emilia Clarke ve sporcu Julia Robinson için yapılan bir yoruma sinirlendi.
  • Emily Ratajkowski'den Emilia Clarke ve Julia Robinson'a destek - Magazin haberleri

    Avustralya'daki bir TV kanalının CEO'su Patrick Delany, katıldığı etkinlikte  Clarke ve Robinson'ın fiziksel görünümleri hakkında konuştu. 

    Delany, Emilia Clarke için "kısa boylu, şişman" yorumunu yaparken Julia Robinson'ı da kasları yüzünden "erkeğe" benzettiğini ifade etti.
  • Emily Ratajkowski'den Emilia Clarke ve Julia Robinson'a destek - Magazin haberleri

    "KADIN BEDENİ, BİR NESNE OLARAK GÖRÜLÜYOR"

    Ancak Patrick Delany, bu sözleriyle Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski'den tepki çekti. 

    Kelimenin tam anlamıyla "çileden çıkan" Ratajkowski, kadın bedeninin hala bir "nesne" olarak görülmesine yönelik sözler sarf etti.
  • Emily Ratajkowski'den Emilia Clarke ve Julia Robinson'a destek - Magazin haberleri

    Ünlü model, Elle ve Marie Claire Dergileri'ne verdiği demeçte bu yorumların kendisi için sürpriz olmadığını söyledi. Gösteri dünyasında "Emrata" adıyla da bilinen Ratajkowski, oyuncu ve model olmasa bile hatta bedeninin ön plana çıkmasını gerektiren bir meslekle hayatını kazansa da kadın hep fiziksel özellikleriyle değerlendirildiğini belirtti. Emily Ratajkowski, "Kadınların bedeni hala onların var oluşunun önemli bir parçası." diye konuştu.
  • Emily Ratajkowski'den Emilia Clarke ve Julia Robinson'a destek - Magazin haberleri

    31 yaşındaki model, bu durumun özellikle sosyal medyada ön plana çıktığını ileri sürdü. Model "Herhangi bir yaşta olabilirsiniz, herhangi bir iş yapabilirsiniz ve hep bedensel görüntünüzü düşünürsünüz." ifadelerini kullandı. 
  • Emily Ratajkowski'den Emilia Clarke ve Julia Robinson'a destek - Magazin haberleri

    "SOSYAL MEDYAYI BÖYLE TÜKETİYORUZ"

    "Sanırım biz de sosyal medyayı böyle tüketiyoruz" diyen Ratajkowski, daha sonra "Bir kültür olarak bedenlere bakıyoruz ve onları öyle yargılıyoruz. Bu da sosyal medyanın bir parçası." şeklinde konuştu.
  • Emily Ratajkowski'den Emilia Clarke ve Julia Robinson'a destek - Magazin haberleri

    "BİR KÜLTÜREL DEĞİŞİM GEREKİYOR"

    Ratajkowski'ye göre kadın bedenini bir nesne olarak değil de bütünün bir parçası olarak görebilecek kültürel seviyeye ulaşmak için büyük bir değişim geçirmek gerekiyor. Emily Ratajkowski, bu gerçekleşinceye kadar da kadın bedeni üzerine yapılan bu sert yorumlara tanık olmayı sürdüreceğimize inanıyor.
  • Emily Ratajkowski'den Emilia Clarke ve Julia Robinson'a destek - Magazin haberleri

    OĞLUNU BİLİNÇLİ YETİŞTİRECEK

    Sebastian Bear McClard ile evliliğinden bir yaşında Sylvester adında bir oğlu olan Emily Ratajkowski, onu "cinsiyet ve adalet" konusunda bilinçlendirmeye küçük yaşta başlayacağını da sözlerine ekledi.

    Emily Ratajkowski konuşmasında sosyal medya platformlarından Instagram hakkında görüşlerini de bildirdi. Bu sosyal medya platformunun inanılmaz bir şekilde "zehirli" olduğunu savunan Ratajkowski. Aslında başka bir şey sunmayı amaçlasa da Instagram'ın parlak görüntülerden oluştuğunu ileri sürdü. Bu konu hakkında "karmaşık" yorumunu yaptı.
  • Emily Ratajkowski'den Emilia Clarke ve Julia Robinson'a destek - Magazin haberleri

    "ÇOK ÇALIŞMANIN VE ADANMIŞLIĞIN GÖSTERGESİ"

    Patrick Delany'in kasları yüzünden "erkeğe" benzettiği sporcu Julia Robinson da bu sözlere sosyal medya üzerinden cevap verdi. Robinson "Asla sosyal medya yorumlarını okumam ya da onların beni etkilemesine izin vermem. Ama şunu söylemek isterim ki kimse kasları olduğu için utanmamalı. Çünkü bu adanmışlığın ve çok çalışmanın bir göstergesi. Kaslarımı seviyorum." diye yazdı.

    Öte yandan Delany de geçtiğimiz günlerde Emilia Clarke ve Julia Robinson'a yönelik sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade ederek özür dilemişti.

    Fotoğraflar: Instagram, Reuters, AP.

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