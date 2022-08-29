OĞLUNU BİLİNÇLİ YETİŞTİRECEK

Sebastian Bear McClard ile evliliğinden bir yaşında Sylvester adında bir oğlu olan Emily Ratajkowski, onu "cinsiyet ve adalet" konusunda bilinçlendirmeye küçük yaşta başlayacağını da sözlerine ekledi.

Emily Ratajkowski konuşmasında sosyal medya platformlarından Instagram hakkında görüşlerini de bildirdi. Bu sosyal medya platformunun inanılmaz bir şekilde "zehirli" olduğunu savunan Ratajkowski. Aslında başka bir şey sunmayı amaçlasa da Instagram'ın parlak görüntülerden oluştuğunu ileri sürdü. Bu konu hakkında "karmaşık" yorumunu yaptı.