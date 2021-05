The New York Times'a göre; NFT'ye eklenen görüntü, Ratajkowski'nin New York'taki dairesinde çekilen ve Los Angeles'taki evinde asılı olan Richard Prince tablosunun önünde verdiği pozun dijital birleşiminden oluşuyor.

NFT NEDİR?

NFT, benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebildiği ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen, blok zinciri adı verilen bir dijital defterdeki bir veri birimidir. NFT'ler sanat, ses, video, video oyunlarındaki öğeler ve diğer yaratıcı çalışma biçimleri gibi dijital dosyaları temsil edebilir. Dijital dosyaların kendileri sonsuz bir şekilde yeniden üretilebilirken, onları temsil eden NFT'ler temel blok zincirlerinde izlenir ve alıcılara sahiplik kanıtı sağlar.