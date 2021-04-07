Emin Grup hizmetlerine Emin Üstün Holding olarak devam edecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Emin Grup hizmetlerine Emin Üstün Holding olarak devam edecek

Türkiye’de 1991 yılında temelleri atılan ve farklı sektörlerde hizmet veren şirketleri bünyesinde barındıran Emin Grup, holding yapısına geçti ve bir şirketler topluluğu olarak Emin Üstün Holding'e dönüştü. ​​​​​​​

Emin Grup hizmetlerine Emin Üstün Holding olarak devam edecek
AA

Emin Üstün Holding'den yapılan açıklamaya göre, başta faizsiz finansman sistemi olmak üzere otomotiv, enerji, sigorta, inşaat, tarım ve hayvancılık gibi pek çok sektörde üretim ve yatırımlar yapan Emin Grup, holding yapısına geçti.

Daha güçlü bir yapıya sahip olmak ve dinamik bir hizmet anlayışıyla hizmet vermek amacıyla holdingleşen şirket, 1991 yılında şirketin temellerini atan ve Türkiye’nin sayılı girişimcilerinden olan Emin Üstün’ün adını alarak Emin Üstün Holding’e dönüştü.

Holdingleşme adımıyla farklı sektörlerde hizmet veren başta Eminevim olmak üzere Eminotomotiv, Eminotomotiv 2. El, Emin Sigorta, Emin Enerji, Emin Gayrimenkul Geliştirme, Emin Tarım ve Hayvancılık şirketleri böylelikle Emin Üstün Holding bünyesinde tek çatı altında toplanmış oldu.

İş hayatı boyunca yüze yakın şirketin kuruculuğunu yapan ve yerli bir finansman modeli olan faizsiz "Elbirliği Sistemi"ni iş dünyasına kazandırarak üretim ve istihdam alanlarında değer katan yatırımlara imza atan merhum Emin Üstün’ün adı da Emin Üstün Holding ile yaşatılmaya devam edecek.

30 yılı aşkın köklü bir geçmiş ve deneyimle hizmetlerini sürdürecek olan Emin Üstün Holding, bir şirketler topluluğu olarak güçlü kurumsal yapısıyla Türkiye’ye değer katan yatırımları sürdürmeyi hedefliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME