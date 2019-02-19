Yalnız başına geldiği AVM’de kız arkadaşıyla buluşup öğle yemeği yiyen güzel şarkıcı, daha sonra kahve içip koyu bir sohbete oturdu. Ayrıca şık kombini ve tarzıyla her zaman olduğu gibi göz kamaştıran Jahovic, yaklaşık üç saat kaldığı AVM’den kendi aracıyla ayrıldı.