Yaşadığı bu ilişkide de aradığını bulamayan Jahovic, bundan hayatına uzun süre kimseyi almayacağı imasını vermişti. Güzel şarkıcı önceki akşam Nişantaşı'nda bir restorandan çıkarken görüntülendi.

Gazetecilerin, “Tarkan’ın şarkısını paylaştınız. Bu şarkı eski eşiniz Mustafa Sandal’a mı? Sadettin Bey’e mi? Yoksa Melis Hanıma bir gönderme mi?” sorusu karşısında keyfi kaçtı.

Jahovic, “Tarkan’ı çok seviyorum. O yüzden paylaştım” dese de bir hayli keyfinin kaçması ve yüzünün asılması Jahovic’in eski eşine ve sevgilisine gönderme yaptığının kanıtıydı.