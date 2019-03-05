Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin iş birliğiyle hazırlanan ve Türkiye´de bir ilk olma özelliği taşıyan 'Engelsiz Üniversite' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.



Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı´nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan, "Hepimizin tanıdığı bilim insanı Stephen Hawking eğer bizlere bir şeyler öğrettiyse o da engelli olmanın başarıya mani olmadığıdır. Bilim alanında açtığı çığır yanında bedensel engelinin insanın yapabileceklerine sınır koyamadığını da ispat etmiştir" diye konuştu.



Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi´nin imzaladığı proje çerçevesinde engellilerin eğitiminin kalitesinin artırılmasına yönelik "Engelsiz Üniversite" projesi hayata geçirildi. 'Engelsiz Üniversite' projesinde akademisyenler tarafından 40 branşta 1500 engelliye eğitim verilecek.Açılış konuşmasını yapan Emine Erdoğan, engellilere yönelik hizmetleri ve projeleri anlattı.



"BEDENSEL ENGELİN İNSANIN YAPABİLECEKLERİNE SINIR KOYAMADIĞINI DA İSPAT ETMİŞTİR"



Engelsiz Üniversiteyle engelli bireylerin akademik gelişim sağlama noktasında birçok imkana kavuşacaklarını söyleyen Emine Erdoğan, "Emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Engelsiz Üniversite de 40 branşta bin 600 katılımcı eğitim görecek. Engelli kardeşlerimiz eğitimle liyakate sahip olarak meslek hayatında yer alacak ve çok daha özgüvenli kişiler olacaklardır. Bu merkezle engelli bireylerin ebeveyn eğitimi alacak olması son derece önemlidir. Hem kendi ailelerini güçlendirecek, hem de buradan elde ettikleri kazanımları toplumla paylaşarak farkındalık oluşturacaklardır. Hepimizin tanıdığı bilim insanı Stephen Hawking eğer bizlere bir şeyler öğrettiyse o da engelli olmanın başarıya mani olmadığıdır. Bilim alanında açtığı çığır yanında bedensel engelinin insanın yapabileceklerine sınır koyamadığını da ispat etmiştir" dedi.





Projenin ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Engelli bireylerimizin sosyalleşmelerini sağlamak, istihdam alanlarını genişletmek ve akademik anlamda kendilerini geliştirmelerini sağlamak adına `Engelsiz Üniversite´ projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje ile akademik alanda yetkinlik kazanacak olan engellilerimizin, istihdam alanlarını artırarak, mesleki beceriler kazanmalarını sağlayacağız" diye konuştu.



Açılışın ardından atölyeleri ve sınıfları gezen Erdoğan, kursiyerlerle sohbet edip çalışmalarını izledi.



ÖĞRETİM ÜYELERİ DE DİL EĞİTİMİ VE KARİYER EĞİTİMİ DERSİ VERECEK



Oluşturulan atölyelerde ve sınıflarda eğitim verilerek bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi sağlanacak. Bunun yanında engelliler konusundaki proje, protokol, eğitim modelleri de denenmiş olacak. Üniversite öğrencileri, Ergo Terapi, Odyoloji, Fizyoterapi dallarında staj yaparak engellilerle birebir çalışma yapmış olacak. Üniversite öğretim üyeleri de dil eğitimi, mesleki eğitim, kariyer eğitimi gibi dersleri verecek. Eğitimi tamamlayan engelli kursiyerlere iş bulma imkanlarını genişletecek sertifikalar verilecek.



Bu projeyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Hayat Boyu Öğrenme kriterleri ve ülkemizin 2001 yılında dahil olduğu Bologna Süreci çerçevesinde; engelli bireylerin sosyalleşmesi, istihdam edilmesi, akademik eğitimlerini tamamlaması ve engelliler için yapılan çalışmaların akademik bir zemine oturtulması amaçlanıyor.