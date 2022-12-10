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Emine Erdoğan: Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez" ifadelerini kullandı

Emine Erdoğan: Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Çocuk istismarı, insanlık dışı bir suçtur, sapkınlıktır! Hiçbir dine, ahlaka, geleneğe sığmaz, mazereti kabul edilemez. Bu suçu işleyen, göz yuman, sessiz kalan herkes hesap vermelidir. Sürecin ben de takipçisi olacağım. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum.

Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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